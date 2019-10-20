ЦСКА в концовке встречи упустил победу над «Уфой» Футболисты ЦСКА сыграли вничью с «Уфой» в выездном матче 13-го тура чемпионата России.

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Встреча прошла в Уфе на стадионе «Нефтяник» и завершилась со счетом 1:1. В составе армейцев голом отметился Ильзат Ахметов (26-я минута). У уфимской команды точным ударом отличился Вячеслав Кротов (83).

После этой игры ЦСКА набрал 26 очков и поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице РПЛ. «Уфа», имея в активе 16 очков, расположилась на восьмом месте.

В следующем туре ЦСКА на своем поле встретится с «Динамо», а «Уфа» в гостях встретится с «Тамбовом».