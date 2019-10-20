Мешков назначил три пенальти в ворота «Сочи». «Арсенал» реализовал один - Советский спорт
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20 октября 2019 18:04ФутболКоноплев Александр

Мешков назначил три пенальти в ворота «Сочи». «Арсенал» реализовал один

«Арсенал» – «Сочи» – 1:1.

Главный арбитр матча 13-го тура чемпионата России «Арсенал» – «Сочи» Виталий Мешков назначил три пенальти в ворота гостей.

Голкипер южан Сослан Джанаев отразил два удара с «точки». На 27-й минуте его не смог переиграть Евгений Луценко, а на 54-й – Александр Ломовицкий.

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