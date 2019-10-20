«Арсенал» сыграл вничью с «Сочи» в матче с тремя пенальти Богатый на события матч.

В матче 13-го тура «Арсенал» в Туле сыграл вничью с «Сочи» – 1:1.

Счет на шестой минуте открыл хавбек сочинцев Андрей Мостовой. Окончательный результат на 43-й минуте установил Александр Ломовицкий.

Отметим, что голкипер гостей Сослан Джанаев отразил два пенальти, а «горожане» с 64-й минуты играли в меньшинстве.

«Арсенал» занимает 11-е место. В следующем туре туляки сыграют на выезде с «Ахматом».

Сочинцы – 13-е. 26 октября «Сочи» сыграет в гостях с «Ростовом».

РПЛ

13-й тур

«Арсенал» (Тула) – «Сочи» – 1:1 (1:1)

Голы: Мостовой, 6 (0:1); Ломовицкий, 43 (пенальти, 1:1).

Нереализованные пенальти: Луценко, 27; Ломовицкий, 54.

«Арсенал»: Левашов, Комбаров, Денисов, Беляев, Альварес, Бауэр, Горбатенко, Ткачев, Ломовицкий, Луценко (Тудорие, 80), Э. Кангва (Лесовой, 69).

«Сочи»: Джанаев, Кудряшов, Калугин, Мевля, Миладинович, Померко, Бурмистров (Маргасов, 83), Цаллагов (Полоз, 77), Мостовой, Нобоа, А. Заболотный (Набиуллин, 68).

Предупреждения: Луценко, 31; Бауэр, 42; Э. Кангва, 57; Беляев, 60 – А. Заболотный, 1; Кудряшов, 42; Калугин, 45+1; Миладинович, 62; Бурмистров, 66.

Удаление: Кудряшов, 64.