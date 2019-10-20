«Монако» без Головина одержал третью победу в сезоне - Советский спорт
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20 октября 2019 19:58ФутболКоноплев Александр

«Монако» без Головина одержал третью победу в сезоне

В матче десятого тура чемпионата Франции «Монако» обыграл «Ренн» – 3:2.

Победный мяч в компенсированное время забил Виссам Бен-Йеддер.

«Монако» одержал третью победу в сезоне. С 12 очками монегаски поднялись на 14-е место.

Российский полузащитник хозяев Александр Головин пропустил матч из-за дисквалификации.

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