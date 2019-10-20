«Монако» без Головина одержал третью победу в сезоне В матче десятого тура чемпионата Франции «Монако» обыграл «Ренн» – 3:2.

Новости СМИ2 Победный мяч в компенсированное время забил Виссам Бен-Йеддер. «Монако» одержал третью победу в сезоне. С 12 очками монегаски поднялись на 14-е место. Российский полузащитник хозяев Александр Головин пропустил матч из-за дисквалификации.