«Монако» без Головина одержал третью победу в сезоне

Победный мяч в компенсированное время забил Виссам Бен-Йеддер.
«Монако» одержал третью победу в сезоне. С 12 очками монегаски поднялись на 14-е место.
Российский полузащитник хозяев Александр Головин пропустил матч из-за дисквалификации.
Клопп ни разу не выигрывал на «Олд Траффорд». В воскресенье – новая попытка «Ливерпуль» в шести последних матчах ни разу не обыграл «МЮ» в гостях. Последняя неудача в феврале стоила «красным» чемпионского титула. 20.10.2019 13:03 Футбол Зибрак Артем Хованцева попросили из мужской сборной В тренерском штабе сборной России по биатлону перестановки. И самое интересное, что случились они почти накануне сезона. 11.09.2019 18:30 Биатлон Волохов Юрий По Лас-Вегасу – из всех орудий. Щербакова нокаутировала соперниц в США (видео) На этапе Гран-при Анна Щербакова прыгнула два четверных лутца в произвольной программе и взлетела с четвертого места на первое! У Елизаветы Туктамышевой – бронза. 20.10.2019 11:34 Фигурное катание Тигай Лев Дмитрий Кудряшов: Гвоздик с первых раундов почувствовал, что Бетербиев – машина Российский боксер первого тяжелого веса (до 90,7 кг) Дмитрий Кудряшов подвел итоги встречи чемпиона по версии IBF россиянина Артура Бетербиева и обладателя титула WBC украинца Александра Гвоздика. 19.10.2019 13:35 Бокс Усачев Владислав Еджейчик побила Уотерсон, Свонсон победил Грейси. Лучшие моменты турнира UFC в Тампе (видео) 13 октября в Тампе (США) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 161. 13.10.2019 10:00 ММА Ващенко Сергей Сергей Шахрай: Судьи не правы – Павлюченко и Ходыкин катались лучше китайцев Серебряный призер Олимпиады, чемпион мира и Европы Сергей Шахрай специально для «Советского спорта» подвел итоги короткой программы на первом этапе Гран-при по фигурному катанию в Лас-Вегасе. 19.10.2019 14:18 Фигурное катание Волохов Юрий Абдулманап Нурмагомедов: Соперник Хабиба? Если Нью-Йорк – Фергюсон, если Москва – Конор Отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова рассказал про победу своего сына над Дастином Порье и назвал кандидатов на следующий бой. 17.10.2019 21:30 ММА Ключникова Анастасия, Ващенко Сергей «Динамо» установило мемориальную доску Яшина Перед матчем бело-голубых с «Краснодаром» рядом с динамовской ареной прошли торжественные мероприятия в честь 90-летия легендарного вратаря Льва Яшина. 20.10.2019 19:32 Футбол Григорьевская Юлия Так побеждают чемпионы. Хачанов начал защиту титула в Москве, отыграв пять матчболов Карен Хачанов вышел в четвертьфинал «Кубка Кремля», уйдя с пяти матчболов во встрече с Филиппом Кольшрайбером. «Советский спорт» – об основных событиях нового дня московского турнира. 16.10.2019 22:30 Теннис Мысин Николай На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политику Уход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР. 04.04.2019 14:30 Биатлон Охотников Степан