«Реал» провел переговоры с Моуринью Португалец может сменить Зидана в Мадриде.

В руководстве «Реала» задумались об отставке главного тренера Зинедина Зидана. Как сообщает Football Espana, после поражения от «Мальорки» (0:1) президент клуба Флорентино Перес связался с португальцем Жозе Моуринью и обсудил его возможное возвращение в Мадрид.

Моуринью сохранил хорошие отношения с Пересом после того, как возглавлял «Реал» с 2010 по 2013 годы и завоевал с клубом три титула – в чемпионате Испании (2012), Кубке Испании (2012) и Суперкубке страны (2012). В 178 матчах под его руководством команда одержала 128 побед. После ухода из «Реала» Моуринью работал в Англии с «Челси» (2013-2015) и «Манчестер Юнайтед» (2016-2018).

Напомним, Зидан вернулся в клуб в марте 2019 года, его контракт рассчитан до лета 2022 года.

В субботу «Реал» проиграл «Мальоркн» (0:1) и по итогам девятого тура примеры пропустил на первое место «Барселону».