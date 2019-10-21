«Молодежка» «Спартака» поддержала игрока «Рубина», который оказался в больнице после матча команд У Вячеслава Фомина тупая травма живота и большая потеря крови.

Главный тренер молодежной команды «Спартака» Алексей Лунин и капитан команды Максим Калачевский поддержали игрока «молодежки» «Рубина» Вячеслава Фомина, который оказался в больнице после игры команд в 13-м туре молодежного первенства.

«Мы искренне сожалеем о случившемся, – сказал Лунин. – Желаем Вячеславу скорейшего выздоровления. Чтобы этот молодой и талантливый футболист вернулся в команду».

«Хотим пожелать ему как можно скорее вернуться в строй, вернуться в команду», – добавил Калачевский.

Главный тренер молодежного состава «Спартака» Алексей Лунин, вся команда и ее капитан Максим Калачевский поддержали футболиста «Рубина» Вячеслава Фомина, получившего серьезную травму в матче дублёров.



Желаем Вячеславу скорейшего выздоровления и возвращения в игру! pic.twitter.com/gfPdLPZkAK — «Спартак» молодёжный (@fcsm_youth) October 21, 2019

Напомним, во время игры 17-летний Фомин неудачно столкнулся с соперником, а после матча был госпитализирован в одну из московских больниц. Врачи диагностировали у игрока тупую травму живота и большую потерю крови.