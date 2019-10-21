Игрока «молодежки» «Рубина» Фомина перевели из реанимации в палату хирургического отделения Вячеслав Фомин был госпитализирован после матча молодежного первенства со «Спартаком».

Игрок молодежного состава «Рубина» Вячеслав Фомин, который был госпитализирован после матча 13-го тура молодежного первенства со «Спартаком» (0:1), переведен из реанимации в палату хирургического отделения, сообщает официальный твиттер «Рубина».

Хорошие новости! 🙏🏻



Славу перевели из реанимации в палату хирургического отделения! https://t.co/6YiAdqq9kR — «Рубин» Казань (@fcrk) October 21, 2019

Напомним, во время игры 17-летний Фомин неудачно столкнулся с соперником, а после матча был госпитализирован в одну из московских больниц. Врачи диагностировали у игрока тупую травму живота и большую потерю крови.

Накануне врач молодежной команды «Рубина» Ильшат Хабиров сообщил о том, что Фомина сняли с аппарата искусственной вентиляции легких.