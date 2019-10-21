Валерий Есипов: В 1996 году был беспредел, и нетрезвые люди нас судили Бывший нападающий «Ротора» Валерий Есипов считает, что в 1996 году у его команды отняли чемпионский титул.

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В том сезоне волгоградцы заняли третье место, отстав от «Спартака» и «Алании» на два очка.

– Вспомним золотой матч против «Спартака». Что это было?

– Чемпионства-1997 не должно было быть. А на год раньше. Этот сезон команда была уникальная. Оставалось три матча: с «Локомотивом», «Черноморцем», «Уралом». Надо было выиграть два матча, и нас бы никто не догнал. Но мы умудрились проиграть «Локомотиву» и сыграть вничью с «Черноморцем». Но в Новороссийске был беспредел, и нетрезвые люди нас судили.

– Боковой арбитр был бухой. Вы не могли подойти к главному и попросить разобраться?

– Ты же не смотришь за поведением бокового. А когда он гол не засчитал, мы к нему подошли и видим, что он «упакован». После окончания матча должно было состояться медицинское освидетельствование, но оно не состоялось. После матча никто не разговаривал. И сумма денег, которую предлагали за золото, была не нужна. Только медаль.

– Сколько предлагали за чемпионство?

– По 100 тысяч долларов. По тем временам это очень много.

– Самый жесткий штраф от Горюнова?

– Проигрыш в финале Кубка России-1995 по пенальти московскому «Динамо». Владимир Дмитриевич оштрафовал нас на полгода зарплаты. Этот случай, может, позволил выбить из Кубка УЕФА «Манчестер Юнайтед». Играть и жить на одну премию конечно неприятно, но стимул какой-то в этом был, – сказал Есипов в интервью ютуб-каналу «Красава».