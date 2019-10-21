Сербия проведет матч без зрителей Болельщики не увидят матч с Люксембургом (14 ноября).

УЕФА вынес решение по делу о матче отборочного турнира Евро-2020 Сербия – Португалия (2:4). В той встрече фанаты хозяев позволили себе расистские кричалки и файеры. Кроме того несколько болельщиков в той встрече выбежали на поле.

Сборная Сербии наказана матчем без зрителей, а также штрафом в 33 000 евро.