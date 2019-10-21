Юрий Семин: Антон Миранчук и Джорджевич не готовятся к «Ювентусу» Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поблагодарил главного тренера «Ювентуса» Маурицио Сарри за комплименты в адрес железнодорожников.

Ранее итальянец сообщил, что красно-зеленые опасно атакуют, плотно обороняются и хорошо разрушают.

– Завтрашний матч покажет нашу настоящую силу, но спасибо мистеру Сарри за комплименты. Я специально приехал пораньше, чтобы увидеть туринцев вживую. «Юве» сыграл как всегда прекрасно. Мы собрали много информации.

Состав? Он будет сильно отличаться от того, который играл в чемпионате. Крыховяк? К матчу не готовятся Джефферсон Фарфан, Антон Миранчук и Лука Джорджевич. Остальные тренируются, – приводит слова Семина Tuttomercatoweb.