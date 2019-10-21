Жиру может перейти в третий лондонский клуб в карьере Нападающий «Челси» Оливье Жиру попал в сферу интересов «Кристал Пэлас».

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Форвард может сменить клуб в ближайшее трансферное окно, сообщает teamTALK. Француз потерял место в основном составе «синих» после назначения Фрэнка Лэмпарда на пост главного тренера клуба.

До «Челси» Жиру выступал за лондонский «Арсенал».

Трансферная стоимость 33-летнего чемпиона мира оценивается в 12 миллионов евро. В нынешнем сезоне на его счету один гол в пяти матчах во всех турнирах.