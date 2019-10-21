France Football назвал претендентов на «Золотой мяч» Об этом сообщает пресс-служба издания.

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Сегодня, 21 октября стал известен окончательный список номинантов на «Золотой мяч».

Напомним, церемония вручения состоится 2 декабря и пройдет в Париже. В прошлом году этот трофей достался капитану сборной Хорватии и полузащитнику «Реала» Луке Модричу.

Садио Мане (Сенегал, «Ливерпуль»), Серхио Агуэро (Аргентина, «Манчестер Сити»), Френки Де Йонг (Нидерланды, «Барселона»), Уго Льорис (Франция, «Тоттенхэм»), Душан Тадич (Сербия, «Аякс»);

Килиан Мбаппе (Франция, «ПСЖ»), Трент Александер-Арнольд (Англия, «Ливерпуль»), Донни ван де Бек (Нидерланды, «Аякс»), Пьер-Эмерик Обамеянг (Габон, «Арсенал»), Марк-Андре тер Штеген (Германия, «Барселона»)

Криштиану Роналду (Португалия, «Ювентус»), Алиссон (Бразилия, «Ливерпуль»), Маттейс Де Лигт (Нидерланды, «Ювентус»), Карим Бензема (Франция, «Реал»), Джорджиньо Вейналдум (Нидерланды, «Ливерпуль»);

Лионель Месси (Аргентина, «Барселона»), Рияд Марез (Алжир, «Манчестер Сити»), Кевин Де Брейне (Бельгия, «Манчестер Сити»), Калиду Кулибали (Сенегал, «Наполи»), Антуан Гризманн (Франция, «Барселона»);

Вирджил ван Дейк (Нидерланды, «Ливерпуль»), Бернарду Силва (Португалия, «Манчестер Сити»), Сон Хын Мин (Южная Корея, «Тоттенхэм»), Роберт Левандовски (Польша, «Бавария»), Роберто Фирмино (Бразилия, «Ливерпуль»);

Мохамед Салах (Египет, «Ливерпуль»), Эден Азар (Бельгия, «Реал»), Маркиньос (Бразилия, «ПСЖ»), Рахим Стерлинг (Англия, «Манчестер Сити»), Жоау Фелиш (Португалия, «Атлетико»).