Ла Лига оспорит перенос матча «Барселона»–«Реал» в суде - Советский спорт
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22 октября 2019 07:54Футбол

Ла Лига оспорит перенос матча «Барселона»–«Реал» в суде

Ла Лига оспорит в суде решение Королевской испанской федерации футбола (RFEF) о переносе матч «Барселона»–«Реал» на среду, 18 декабря.

- Комитет решил отложить матч и должен был согласовать новую дату между клубами. В итоге в понедельник комитет объявил, что игра перенесена на 18 декабря - это среда. Ла Лигу это не устраивает. Мы собираемся обратиться в общегражданский суд, потому что в соответствии с законодательством Испании мы имеем право самостоятельно определять расписание матчей.

На какой дате будет настаивать Ла Лига? 7 декабря - это суббота.

Если общегражданский суд займет сторону RFEF? Ла Лига может подать апелляцию на решение комитета по конкуренции для защиты своего права определять даты соревнований, - передают «Известия» слова официального представителя чемпионата Испании в России Даниэля Серехидо.

Напомним, что RFEF подтвердила перенос матча десятого тура примеры «Барселона» – «Реал». Это решение связи с беспорядками в Барселоне и Жироне, которые вспыхнули после того, как Верховный суд Испании вынес приговоры 12 политикам, причастным к проведению в 2017 году референдума о независимости Каталонии.

Позже стало известно, что матч «Барселона» - «Реал», который должен был состояться 26 октября на стадионе «Камп Ноу», пройдет 18 декабря.

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