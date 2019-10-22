Томас Тухель: Паредес добился большого прогресса Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель рассказал, что нападающие Эдинсон Кавани и Килиан Мбаппе не смогут сыграть полный матч с «Брюгге».

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- Мбаппе весь матч не сыграет, равно как и Кавани. Паредес добился большого прогресса. Он крайне профессионален и доказал, что может играть с еще более высокой интенсивностью, - приводит слова Тухеля официальный сайт УЕФА.

Напомним, что встреча состоится сегодня в Бельгии и начнется в 22:00 по московскому времени.