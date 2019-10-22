Владимир Эштреков: Нереально играть в открытый футбол с «Ювентусом», тем более в Турине Бывший тренер «Локомотива» Владимир Эштреков поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов с «Ювентусом».

- Нереально играть в открытый футбол с «Ювентусом», тем более в Турине. Думаю, что москвичи будут стараться играть против этого соперника также строго, как против «Байера». Станут перекрывать все зоны, компактно играть в обороне и искать возможности убегать в контратаки.

Как сдержать Криштиану Роналду? Специально его держать нереально. Тут нужно хорошее командное взаимодействие в тех зонах, в которых он будет находиться. Надо постараться не давать ему простора. Надо надеяться на то, что сегодняшний день будет не лучшим для него, а «Локомотив» постарается сыграть с ним более строго, - цитирует Эштрекова «Евро-футбол.ру».

Добавим, что после двух туров группового раунда «Локомотив» с тремя очками занимает третью строчку в турнирной таблице группы D. «Ювентус», набрав четыре очка в первых двух встречах, расположился на первом месте.