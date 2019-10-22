«Аль-Садд» Хави обыграл «Аль-Хилаль», но вылетел из Азиатской лиги чемпионов

В ответном полуфинале Азиатской лиги чемпионов катарский «Аль-Садд» на выезде обыграл «Аль-Хилаль» – 4:2.
Первая встреча между этими командами завершилась 4:1 в пользу саудовцев. Напомним, что «Аль-Саддом» руководит чемпион Европы и мира Хави.
В финале турнира «Адь-Хилаль» сыграет либо с японской «Уравой», либо с китайским «Гуанчжоу Эвергранд».
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