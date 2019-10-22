«Аль-Садд» Хави обыграл «Аль-Хилаль», но вылетел из Азиатской лиги чемпионов Не хватило одного гола.

В ответном полуфинале Азиатской лиги чемпионов катарский «Аль-Садд» на выезде обыграл «Аль-Хилаль» – 4:2.

Первая встреча между этими командами завершилась 4:1 в пользу саудовцев. Напомним, что «Аль-Саддом» руководит чемпион Европы и мира Хави.

В финале турнира «Адь-Хилаль» сыграет либо с японской «Уравой», либо с китайским «Гуанчжоу Эвергранд».