«Шахтер» сыграл вничью с загребским «Динамо»

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В составе хозяев забивали Евгений Коноплянка (16-я минута) и Додо (75). У гостей отличились Дани Ольмо (25) и Мислав Оршич (60).

Теперь у «Шахтера» и «Динамо» по четыре очка, но хорваты опережают украинцев по дополнительным параметрам.

Позднее в этой группе «Манчестер Сити» дома примет «Аталанту».

Лига чемпионов

Групповой этап

Группа C

Третий тур

«Шахтер» (Донецк) – «Динамо» (Загреб) – 2:2 (1:1)

Голы: Коноплянка, 16 (1:0); Ольмо, 25 (1:1); Оршич, 60 (пенальти, 1:2); Додо, 75 (2:2).