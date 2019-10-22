Серхио Рамос вышел на первое место по играм в Лиге чемпионов среди защитников

Защитник «Реала» Серхио Рамос установил рекорд по матчам в Лиге чемпионов среди игроков своего амплуа.

Встреча с «Галатасараем» стала для него 121-й в турнире. По этому показателю он обогнал экс-игрока «Реала», «Фенербахче» и «Анжи» Роберто Карлоса.

Третье место у легенды «Барселоны» Карлеса Пуйоля (115).