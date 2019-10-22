Хет-три Мбаппе помог «ПСЖ» разгромить «Брюгге». «Реал» обыграл «Галатасарай»

Загрузка...

«Брюгге» дома разгромно проиграл «ПСЖ» – 0:5. Хет-трик в составе проигравших оформил Килиан Мбаппе. Дубль на счету Мауро Икарди.

В Стамбуле «Галатасарай» уступил «Реалу» – 0:1. Единственный мяч на счету Тони Крооса.

«ПСЖ» с девятью очками занимает первое место, «Реал» с четырьмя – второй.

В следующем туре «ПСЖ» сыграет с «Брюгге», а «Реал» – с «Галатасараем».

Лига чемпионов

Групповой этап

Группа A

Третий тур

«Брюгге» – «ПСЖ» (Париж) – 0:5 (0:1)

Голы: Икарди, 7 (0:1); Мбаппе, 61 (0:2); Икарди, 63 (0:3); Мбаппе, 79 (0:4); Мбаппе, 83 (0:5).

«Галатасарай» (Стамбул) – «Реал» (Мадрид) – 0:1 (0:1)

Голы: Кроос, 18 (0:1).