Мануэль Нойер: В каждом матче для победы нам нужно забивать по три гола «Бавария» победила «Олимпиакос» со счетом 3:2 в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов.

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер прокомментировал победу над «Олимпиакосом» (3:2) в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов на стадионе «Георгиос Караискакис» в Пирее.

«Мы сами себе усложнили жизнь, в нашей игре не хватало уверенности, – приводит слова 33-летнего немца официальный сайт УЕФА. – Проблема сейчас заключается в том, что в каждом матче нам для победы необходимо забивать аж по три гола, потому что продолжаем пропускать по два».

Напомним, у чемпионов Германии дубль оформил поляк Роберт Левандовски, а гол, ставший победным, забил француз Корантен Толиссо.

«Бавария» набрала девять очков и продолжает лидировать в группе B, опережая на пять очков «Тоттенхэм».

В четвертом туре 6 ноября команды «Бавария» и «Олимпиакос» сыграют в Мюнхене.