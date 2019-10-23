Нико Ковач: «Бавария» одной ногой в 1/8 финала

Главный тренер «Баварии» Нико Ковач подвел итоги матча с «Олимпиакосом» (3:2) на стадионе «Георгиос Караискакис» в Пирее в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов.
«Моя команда снова доказала, что даже при отставании в счете может играть эффективно, – приводит слова хорвата официальный сайт УЕФА. – Аплодисменты моим игрокам за то, что им удалось переломить ход матча. Теперь у нас девять очков, мы одной ногой в 1/8 финала».
Напомним, «Бавария» пропустила первой, после чего забила три гола, а в конце игры позволила сопернику сократить отставание.
Дубль у чемпионов Германии сделал поляк Роберт Левандовски, еще один мяч на счету француза Корантена Толиссо.
«Бавария» набрала девять очков и продолжает лидировать в группе B, опережая на пять очков «Тоттенхэм».
В четвертом туре 6 ноября команды «Бавария» и «Олимпиакос» сыграют в Мюнхене.
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