Нико Ковач: «Бавария» одной ногой в 1/8 финала - Советский спорт
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23 октября 2019 11:55ФутболЛипкин Антон

Нико Ковач: «Бавария» одной ногой в 1/8 финала

«Бавария» выиграла у «Олимпиакоса» в Греции.

Главный тренер «Баварии» Нико Ковач подвел итоги матча с «Олимпиакосом» (3:2) на стадионе «Георгиос Караискакис» в Пирее в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Моя команда снова доказала, что даже при отставании в счете может играть эффективно, – приводит слова хорвата официальный сайт УЕФА. – Аплодисменты моим игрокам за то, что им удалось переломить ход матча. Теперь у нас девять очков, мы одной ногой в 1/8 финала».

Напомним, «Бавария» пропустила первой, после чего забила три гола, а в конце игры позволила сопернику сократить отставание.

Дубль у чемпионов Германии сделал поляк Роберт Левандовски, еще один мяч на счету француза Корантена Толиссо.

«Бавария» набрала девять очков и продолжает лидировать в группе B, опережая на пять очков «Тоттенхэм».

В четвертом туре 6 ноября команды «Бавария» и «Олимпиакос» сыграют в Мюнхене.

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