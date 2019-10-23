Роберт Левандовски: Хотим выйти из группы как можно раньше «Бавария» одержала третью подряд победу в Лиге чемпионов.

Загрузка...

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски прокомментировал победу над «Олимпиакосом» (3:2) в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов на стадионе «Георгиос Караискакис» в Пирее.

«Этот матч был для нас очень важным, – приводит слова 31-летнего поляка официальный сайт УЕФА. – Не только потому, что мы хотели продолжать выигрывать в Лиге чемпионов, но и потому, что потеряли очки в чемпионате Германии.

Мы знали, что, взяв три очка здесь, поставим себя в ситуацию, когда победа дома выведет нас в следующий раунд. Хотим выйти из группы как можно раньше».

Напомним, Левандовски оформил дубль, а гол, ставший победным, забил француз Корантен Толиссо.

«Бавария» набрала девять очков и продолжает лидировать в группе B, опережая на пять очков «Тоттенхэм».

В четвертом туре 6 ноября команды «Бавария» и «Олимпиакос» сыграют в Мюнхене.