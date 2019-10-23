Роман Шаронов: «Урал» играет в комбинационный футбол, нас ждет интересная игра «Рубин» сыграет с «Уралом» в 14-м туре премьер-лиги.

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Тренер «Рубина» Роман Шаронов рассказал о подготовке команды к матчу 14-го тура премьер-лиги с «Уралом».

– Мы всегда работаем, чтобы играть лучше и добиваться положительных результатов, – приводит слова Шаронова официальный сайт клуба. – Что касается игры со «Спартаком»: игроки получили то, над чем нужно работать.

– Как вам «Урал» в нынешнем сезоне? Насколько интересно с ними будет играть?

– У «Урала» есть лидеры, вы все прекрасно их знаете. Они играют в комбинационный футбол, поэтому нас ждет интересная игра.

Напомним, матч «Рубин» – «Урал» пройдет 25 октября на стадионе «Центральный» в Казани. Начало игры – 19:30 (мск).