Томас Тухель: Мбаппе знает, что я терпеть не могу играть без него - Советский спорт
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23 октября 2019 16:44ФутболЛипкин Антон

Томас Тухель: Мбаппе знает, что я терпеть не могу играть без него

Форвард «ПСЖ» вышел на замену в матче с «Брюгге» и сделал хет-трик.

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель подвел итоги матча с «Брюгге» (5:0) на стадионе «Ян Брейдель» в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов.

«(Килиан) Мбаппе знает, что я терпеть не могу играть без него, – приводит слова немца официальный сайт УЕФА. – У него была травма, после которой он сыграл всего 15 минут против «Ниццы».

Сейчас первый раз, когда после игры у него не отозвалась боль в мышце. То есть было только два варианта: или он выходит и играет 60 минут, или появляется на замену и играет до конца. Это не означает, что он кому-то должен доказывать свое мастерство. Я не глупец».

Напомним, Мбаппе вышел на замену на 52-й минуте и за оставшееся время успел оформить хет-трик. Еще два гола на счету аргентинца Мауро Икарди.

«ПСЖ» одержал третью победу подряд и продолжает лидировать в группе A, опережая «Реал» на пять очков.

В четвертом туре 6 ноября «ПСЖ» и «Брюгге» сыграют в Париже.

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