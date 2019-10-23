Килиан Мбаппе: Хотел показать, что без меня команде куда сложнее, чем со мной Форвард «ПСЖ» вышел на замену в матче с «Брюгге» и оформил хет-трик.

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Форвард «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе высказался о победе в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с «Брюгге» (5:0), в котором он, выйдя на замену, сделал хет-трик.

«Я хотел играть с первых минут, думал, что так и будет, но тренер сделал свой выбор, который я должен принять, – приводит слова 20-летнего игрока официальный сайт УЕФА. – Кроме того, хотел показать, что без меня справляться куда сложнее, чем со мной.

Остальные неплохо справлялись и в мое отсутствие, но я должен биться за место в основном составе. Прошло два месяца с тех пор, как я отыграл последний полный матч».

Напомним, Мбаппе вышел на замену на 52-й минуте и за оставшееся время успел оформить хет-трик. Еще два гола на счету аргентинца Мауро Икарди.

«ПСЖ» одержал третью победу подряд и продолжает лидировать в группе A, опережая «Реал» на пять очков.

В четвертом туре 6 ноября «ПСЖ» и «Брюгге» сыграют в Париже.