«Урава» обыграла клуб Каннаваро и вышла в финал Азиатской лиги чемпионов

Первый матч также остался за японским клубом – 2:0.
Отметим, что «Гуанчжоу» тренирует чемпион мира и обладатель «Золотого мяча» Фабио Каннаваро, а один из лидеров команды – экс-полузащитник «Тоттенхэма» и «Барселоны» Паулиньо.
В финале турнира «Урава» сыграет с саудовским «Аль-Хиляль». Оба клуба – двукратные победители Азиатской лиги чемпионов.
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