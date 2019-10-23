«Урава» обыграла клуб Каннаваро и вышла в финал Азиатской лиги чемпионов В ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов АФК «Гуанчжоу Эвергранд» дома уступил «Ураве» – 0:1.

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Первый матч также остался за японским клубом – 2:0.

Отметим, что «Гуанчжоу» тренирует чемпион мира и обладатель «Золотого мяча» Фабио Каннаваро, а один из лидеров команды – экс-полузащитник «Тоттенхэма» и «Барселоны» Паулиньо.

В финале турнира «Урава» сыграет с саудовским «Аль-Хиляль». Оба клуба – двукратные победители Азиатской лиги чемпионов.