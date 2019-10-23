«Торпедо» завершило первый круг с отрывом в шесть очков от «Химок» Завершился первый круг первенства ФНЛ-2019/2020.

Новости СМИ2 Победителем первой половины турнира стало московское «Торпедо», которое в 19-м туре обыграло «Чайку» – 2:1. Дубль на счету Ивана Сергеева. В другом матче дня «Чертаново» дома победило «Текстильщик» – 1:0. Единственный мяч на 86-й минуте забил Владислав Сарвели. «Чертаново» занимает пятое место.