«Торпедо» завершило первый круг с отрывом в шесть очков от «Химок» - Советский спорт
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23 октября 2019 20:55ФутболКоноплев Александр

«Торпедо» завершило первый круг с отрывом в шесть очков от «Химок»

Завершился первый круг первенства ФНЛ-2019/2020.

Победителем первой половины турнира стало московское «Торпедо», которое в 19-м туре обыграло «Чайку» – 2:1. Дубль на счету Ивана Сергеева.

В другом матче дня «Чертаново» дома победило «Текстильщик» – 1:0. Единственный мяч на 86-й минуте забил Владислав Сарвели.

«Чертаново» занимает пятое место.

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