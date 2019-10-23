«Аякс» дома проиграл «Челси»

В матче третьего тура Лига чемпионов «Аякс» в Амстердаме уступил «Челси» – 0:1.

Единственный мяч в концовке забил Миши Батшуайи.

«Аякс» не только впервые проиграл в этом розыгрыше Лиги чемпионов, но и пропустил первый мяч.

«Челси» с шестью очками занимает второе место, уступая амстердамцам по дополнительным показателям.

Лига чемпионов

Групповой этап

Группа H

Третий тур

«Аякс» (Амстердам) – «Челси» (Лондон) – 0:1 (0:0)

Гол: Батшуйаи, 86.

«Аякс»: Онана, Велтман (Хунтелар, 89), Альварес (Де Йонг, 89), ван де Бек, Тадич, Промес (Нерес, 74), Блинд, Мартинес, Зиеч, Дест, Тальяфико.

«Челси»: Кепа, Маркос Алонсо, Жоржиньо, Абрахам (Батшуайи, 71), Виллиан (Пулишич, 66), Зума, Ковачич, Маунт, Хадсон-Одои (Джеймс, 90), Аспиликуэта, Томори.

Предупреждения: Тадич, 49; Мартинес, 65 – Зума, 84.