Мертенс догнал Марадону по голам за «Наполи» Правда, Марадона сыграл на 30 матчей меньше.

Гол нападающего «Наполи» Дриса Мертенса в ворота «Зальцбурга» стал для бельгийца 115-м в составе итальянского клуба.

По этому показателю он догнал легендарного аргентинца Диего Марадону.

Чаще за неаполитанский клуб забивал только Марек Гамшик (121 мяч).