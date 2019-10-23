Бранислав Иванович: «Зениту» пока не хватает командного духа А дальше пройдет тот, кто больше этого хочет, добавил защитник.

Капитан «Зенита» Бранислав Иванович после поражения от «Лейпцига» (1:2) в матче Лиги чемпионов отметил, что его команда не в первый раз слишком быстро пропускает второй мяч.

– Бранислав, подведите итог сегодняшнего матча: крепкий первый тайм и неудавшийся второй.

– Да, сегодня получилась очень сложная игра. Мы хорошо начали, забили гол, который придал нам уверенности, контролировали игру. Но хозяева постоянно создавали моменты у наших ворот. Мы сыграли хорошо, но нам пока не хватает командного духа, который требуется в тяжелые моменты. Такое происходит уже второй или третий раз, мы слишком быстро пропускаем два мяча подряд. Думаю, нам нужно над этим поработать.

– Работать в раздевалке или на поле?

– Везде. Нужно быть лидерами и на поле, и в раздевалке. Это маленькие тонкости, кусочки опыта, поэтому нам нужно продолжать, думать и думать как один — тогда у нас будет лучшая команда.

– Вы сыграли матчи со всеми соперниками по группе. Кто впечатлил больше всего и почему?

– В нашей группе все команду практически одинаковые. Дальше пройдет тот, у кого будет больше желания побеждать. Так что все зависит только от нас. У нас есть шанс, и он большой, – приводит слова Ивановича официальный сайт «Зенита».