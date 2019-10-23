«Барселона» победила «Славию» благодаря автоголу

«Интер» дома обыграл «Боруссию» – 2:0, а «Барселона» на выезде победила «Славию» – 2:1.

Каталонцы лидируют с семью очками. Следом идут «Интер», «Боруссия» (по четыре очка) и «Славия» (1).

Лига чемпионов

Групповой этап

Группа F

Третий тур

«Славия» (Прага) – «Барселона» – 1:2 (0:1)

Голы: Месси, 3 (0:1); Борил, 50 (1:1); Олайинка, 57 (в свои ворота, 1:2).

«Интер» (Милан) – «Боруссия» (Дортмунд) – 2:0 (1:0)

Голы: Мартинес, 22 (1:0); Кандрева, 89 (2:0).

Нереализованный пенальти: Мартинес, 83 (И).