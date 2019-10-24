Правительство одобрило возвращение пива на стадионы - Советский спорт
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24 октября 2019 01:30ФутболКоноплев Александр

Правительство одобрило возвращение пива на стадионы

Запрет на продажу, употребление и рекламу пива на стадионах действует с 2005 года.

Правительство РФ одобрило законопроект о продаже пива на стадионах, сообщает РБК.

В отзыве правительства отмечается, что правильная организация торговли не создаст опасных ситуаций на спортивных аренах. Также министры сослались на положительный опыт продажи пива во время чемпионата мира-2018 в России.

Тем не менее пиво на спортивных объектах будет продаваться только во время матчей.

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