Правительство одобрило возвращение пива на стадионы Запрет на продажу, употребление и рекламу пива на стадионах действует с 2005 года.

Правительство РФ одобрило законопроект о продаже пива на стадионах, сообщает РБК.

В отзыве правительства отмечается, что правильная организация торговли не создаст опасных ситуаций на спортивных аренах. Также министры сослались на положительный опыт продажи пива во время чемпионата мира-2018 в России.

Тем не менее пиво на спортивных объектах будет продаваться только во время матчей.