Правительство одобрило возвращение пива на стадионы

Правительство РФ одобрило законопроект о продаже пива на стадионах, сообщает РБК.
В отзыве правительства отмечается, что правильная организация торговли не создаст опасных ситуаций на спортивных аренах. Также министры сослались на положительный опыт продажи пива во время чемпионата мира-2018 в России.
Тем не менее пиво на спортивных объектах будет продаваться только во время матчей.
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