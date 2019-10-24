Хасан Кабзе: У «Трабзонспора» отличный подбор футболистов в атаке Бывший полузащитник «Рубина» Хасан Кабзе назвал сильные стороны «Трабзонспора».

С этой командой 24 октября в рамках Лиги Европы на выезде сыграет «Краснодар».

– «Трабзонспор» – сильная команда, которая на данный момент очень здорово выступает в чемпионате. Там хорошие отношения между игроками в коллективе. Думаю, именно из-за этого они выглядят так уверенно в сезоне.

У «Трабзонспора» очень хорошо получаются контратаки. У команды отличный подбор футболистов впереди, которые могут изменить ход встречи. На стороне турецкого клуба и фактор домашних стен, – приводят слова Кабзе «Известия».