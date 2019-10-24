УЕФА назвал претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

Форвард «Ювентуса» Пауло Дибала, оформивший дубль в ворота «Локомотива», может стать лучшим игроком недели по итогам 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Напомним, в той игре аргентинец оформил дубль и помог туринскому клубу одержат волевую победу (2:1).
В список также вошли: хавбек «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг (хет-трик в матче с «Аталантой»), полузащитник «Ливерпуля» Алекс Окслейд-Чемберлен (дубль в ворота «Генка») и форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе (хет-трик в поединке с «Брюгге»).
Победитель будет определен путем голосования, которое проводится на официальном сайте УЕФА.
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