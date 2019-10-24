Форвард «Хоффенхайма» может перейти в «Спартак» Об этом сообщает Kicker.

Нападающий «Хоффенхайма» Исхак Бельфодиль привлек внимание московского «Спартака». Согласно источнику, игрок может сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно.

Контракт футболиста в силе до лета 2022 года, а его трансферный ценник составляет 15 млн евро.

В нынешнем сезоне 27-летний форвард отыграл 5 матчей в рамках бундеслиги и не отметился голевыми действиями на поле.

Добавим, что ранее «Спартак» возглавил немецкий специалист Доменико Тедеско.