Джорджевич, скорее всего, будет прооперирован Форвард «Локомотива» получил травму в матче с «Ахматом».

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Форвард «Локомотива» Лука Джорджевич будет, скорее всего, прооперирован из-за повреждения связки колена. Об этом сообщил агент 25-летнего черногорца Игорь Глушевич.

«Мы надеялись, что сможем обойтись без операции, но велик шанс, что она будет», – приводит Sport24.ru слова Глушевича.

Напомним, Джорджевич получил травму в матче 13-го тура премьер-лиги с «Ахматом» (2:0) на «Ахмат Арене» в Грозном.

Ранее пресс-служба клуба сообщила, что игрок отправится в одну из европейских клиник, где будет определена тактика лечения.

Джорджевич перешел в «Локомотив» из «Зенита» в августе. После этого он провел за команду пять матчей и сделал одну голевую передачу.