Гаджи Гаджиев: «Локомотиву» не хватило сил и готовности в конце игры с «Ювентусом» «Локомотив» проиграл «Ювентусу», хотя вел в счете до 77-й минуты.

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Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев высказался о поражении «Локомотива» от «Ювентуса» (1:2) в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов на «Ювентус Стэдиум» в Турине.

«Ювентусу» было сложно реализовать моменты, потому что «Локомотив» играл хорошо, – приводит News.ru слова Гаджиева. – Под конец, конечно, хуже стали действовать «железнодорожники». Им просто не хватило сил и готовности.

Если бы не было травм того же (Гжегожа) Крыховяка, который для «Локомотива» играет серьезную роль и является одним из ведущих игроков, возможно, все могло бы сложиться иначе».

Напомним, «Локомотив» открыл счет на 30-й минуте после гола полузащитника Алексея Миранчука и выигрывал до 77-й минуты, когда форвард Пауло Дибала забил ответный мяч, а еще через две минуты аргентинец оформил дубль.

«Атлетико» и «Ювентус» продолжают лидировать в группе D – у обеих команд по семь очков. «Локомотив» остается третьим.

В четвертом туре 6 ноября «Локомотив» и «Ювентус» сыграют в Москве.