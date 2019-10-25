Бубнов поставил на ничью в матче «Рубин» – «Урал» Матч 14-го тура начнется в Казани – в 19:30 (мск).

Футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч 14-го тура премьер-лиги «Рубин» – «Урал».

«В последних трех турах команде Романа Шаронова удалось выйти из пике, набрано пять очков, возвращено место в середине таблицы, – приводит Sportbox.ru слова Бубнова. – «Урал» расположился чуть выше, выглядит несколько предпочтительней, но играет в гостях. Потому ничья. Прогноз – 1:1».

После 13 туров «Урал» набрал 17 очков и занимает седьмое место, у «Рубина» на два очка меньше и девятая позиция.

Матч «Рубин» – «Урал» пройдет 25 октября на стадионе «Центральный» в Казани. Начало игры – 19:30 (мск).