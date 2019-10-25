«Тамбов» разгромил «Уфу» и вышел на второе место в таблице молодежного первенства - Советский спорт
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25 октября 2019 16:58Футбол

«Тамбов» разгромил «Уфу» и вышел на второе место в таблице молодежного первенства

«Тамбов» разгромил «Уфу» в домашнем матче 14-го тура молодежного первенства России со счетом 7:1.

В составе тамбовской команды голами отметились Дмитрий Меренчуков (30-я, 49-я, 52-я и 60-я минуты), Денис Леньо (32, 57) и Денис Скрыпников (44). У гостей отличился Альберт Гильманшин (38).

После этой победы «Тамбов» набрал 27 очков и поднялся на вторую строчку в турнирной таблице, а «Уфа» с двумя очками расположилась на 16-м месте.

Добавим, что еще в одном матче первенства «Ростов» на своем поле проиграл «Сочи» со счетом 2:3.

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