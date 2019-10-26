Дмитрий Баринов: Почему бы не уехать в «Уотфорд» или «Брайтон»?

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов высказался о возможном отъезде в зарубежный чемпионат.
– Вы не раз говорили, что хотели бы играть в чемпионате Англии. Готовы принять предложение условного «Уотфорда» или «Брайтона»?
– Почему бы и нет, – сказал 23-летний игрок в интервью клубной пресс-службе. – В Англии в принципе другой уровень футбола. Интенсивность, скорости – там многому можно поучиться.
– Многие говорят, что нет смысла уезжать за границу в нетоповую команду.
– Я не согласен. Есть хорошие примеры – тот же Ярмоленко, играющий в «Вест Хэме», который считают средней командой. Но при этом «Вест Хэм» всегда дает бой соперникам на более высоких позициях. По возможности я слежу за матчами чемпионата Англии, и это совсем другая игра.
Напомним, Баринов выступает в «Локомотиве» с 2016 года. За это время он провел за команду 89 матчей, в которых забил пять голов и сделал четыре результативные передачи. В мае он продлил контракт с клубом до 2023 года.
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