«Спартак» переиграл «Локомотив» в матче молодежного первенства - Советский спорт
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26 октября 2019 15:05Футбол

«Спартак» переиграл «Локомотив» в матче молодежного первенства

«Спартак» обыграл «Локомотив» в матче 14-го тура первенства России среди молодежных команд со счетом 1:0.

Единственный гол в этой встрече забил Николоз Кутателадзе (60-я минута).

После этой победы «Спартак» набрал 23 очка и поднялся на восьмую строчку в турнирной таблице первенства. «Локомотив» с 24 баллами расположился на шестом месте.

Добавим, что матч основных команд состоится в воскресенье и начнется в 16:30 по московскому времени.

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