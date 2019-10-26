«Спартак» переиграл «Локомотив» в матче молодежного первенства «Спартак» обыграл «Локомотив» в матче 14-го тура первенства России среди молодежных команд со счетом 1:0.

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Единственный гол в этой встрече забил Николоз Кутателадзе (60-я минута).

После этой победы «Спартак» набрал 23 очка и поднялся на восьмую строчку в турнирной таблице первенства. «Локомотив» с 24 баллами расположился на шестом месте.

Добавим, что матч основных команд состоится в воскресенье и начнется в 16:30 по московскому времени.