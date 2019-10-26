«Крылья Советов» дома разгромили «Зенит» в матче молодежного первенства

Покер в составе победителей оформил Бахадур Соколов, еще один гол забил Владислав Тюрин. У петербуржцев забитым мячом отметился полузащитник Кирилл Кравцов.
После этой игры «Крылья Советов» набрали 26 очков и поднялись на четвертое место в турнирной таблице первенства. «Зенит» с 23 баллами занимает седьмое место.
Сергей Шахрай: Похоже, Медведева прошла пик своей карьеры Наш обозреватель Сергей Шахрай – о провале Евгении Медведевой, прогрессе Александры Трусовой и гениальности Юдзуру Ханю. 26.10.2019 13:22 Фигурное катание Волохов Юрий Что происходит с ЦСКА во вторых таймах? «Ференцварош» вырвал победу в Москве Армейцам не помогли даже флюиды Конора Макгрегора, пришедшего поболеть за россиян в Лиге Европы. 24.10.2019 22:00 Футбол Зибрак Артем Оригинально: «Нью-Джерси» продул, но Хьюза назвали лучшим игроком матча Оригинально: «Нью-Джерси» продул, но Хьюза назвали лучшим игроком матча. 26.10.2019 06:12 Хоккей Славин Виталий Медведевым единым. В четвертьфинале в Шанхае – лишь один россиянин Из трех россиян в третьем круге китайского «Мастерса» победу добыл лишь один. Даниил Медведев с трудом обыграл Васека Поспишила и вышел в четвертьфинал. Карен Хачанов и Андрей Рублев, увы, уступили. 10.10.2019 21:15 Теннис Мысин Николай В бой идут старики. Мир и Нельсон вновь подерутся спустя восемь лет В субботу в Анкасвилле (США) пройдет турнир по смешанным единоборствам Bellator 231. В главном поединке шоу встретятся спортсмены, которым давно пора заканчивать. Рой Нельсон попробует взять реванш у Фрэнка Мира за поражение восьмилетней давности. 25.10.2019 12:06 ММА Ващенко Сергей На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политику Уход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР. 04.04.2019 14:30 Биатлон Охотников Степан Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 14-го тура РПЛ Когда, где и с чьим комментарием можно посмотреть трансляции игр премьер-лиги. 25.10.2019 00:30 Футбол «Магнитка» одолела Казань, а Ткачева увезли на носилках «Металлург» выздоравливает. Команда Илья Воробьева порадовала третьей победой подряд. 23.10.2019 21:00 Хоккей Домрачев Владислав Рамазан Эмеев: В ближайшие годы никто не победит Хабиба Боец UFC полусреднего веса Рамазан Эмеев рассказал о предстоящем поединке на турнире в Москве и объяснил, почему он не выходил в клетку более года. 21.10.2019 09:30 ММА Усачев Владислав Как НХЛ сражается за будущего зрителя Любой процветающий бизнес да еще со столетней историей, как НХЛ, никогда не живет одним днем. 23.10.2019 13:00 Хоккей Славин Виталий