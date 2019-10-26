«Крылья Советов» дома разгромили «Зенит» в матче молодежного первенства «Крылья Советов» обыграли «Зенит» в матче 14-го тура первенства России среди молодежных команд со счетом 5:1.

Покер в составе победителей оформил Бахадур Соколов, еще один гол забил Владислав Тюрин. У петербуржцев забитым мячом отметился полузащитник Кирилл Кравцов.

После этой игры «Крылья Советов» набрали 26 очков и поднялись на четвертое место в турнирной таблице первенства. «Зенит» с 23 баллами занимает седьмое место.