«Динамо» не смогло обыграть ЦСКА в матче молодежного первенства ЦСКА сыграл вничью с «Динамо» в домашнем матче 14-го тура молодежного первенства.

Встреча прошла в Москве на стадионе «Октябрь» и завершилась со счетом 1:1. В составе армейцев голом отметился Владислав Яковлев (58-я минута). У гостей отличился Роман Денисов (63).

После этой игры ЦСКА набрал 26 очков и поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице первенства. «Динамо», прервав свою серию из десяти побед к ряду, с 32 очками продолжает лидировать в чемпионате.