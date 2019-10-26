«Лейпциг» на выезде проиграл «Фрайбургу» «Лейпциг» проиграл «Фрайбургу» в выездном матче 9-го тура чемпионата Германии со счетом 1:2.

В составе победителей голами отметились Николас Хефлер (45-я минута) и Нильс Петерсен (90), у «Лейпцига» отличился Лукас Клостерманн (90+3).

Отметим, что нападающий Нильс Петерсен установил рекорд бундеслиги, забив свой 22-й мяч после выхода на замену.

После этой игры «Фрайбург» набрал 17 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице бундеслиги. «Лейпциг» с 15 баллами располагается на шестой строчке.