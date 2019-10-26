Хет-трик Пулишича принес «Челси» победу над «Бернли»

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В составе лондонского клуба голами отметились Кристиан Пулишич (21-я, 45-я и 56-я минуты) и Виллиан (58). У «Бернли» отличились Джей Родригес (86) и Дуайт Макнил (89).

После этой игры «Челси» набрал 20 очков и занимает четвертую строчку в турнирной таблице АПЛ. «Бернли» с 12 очками расположился на 12-м месте.

В следующем туре «Челси» на своем поле сыграет против «Уотфорда», а «Бернли» в гостях встретится с «Шеффилд Юнайтед».