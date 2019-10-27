Нико Ковач: «Бавария» заняла место, которое хотела, мы - лидеры таблицы Главный тренер «Баварии» Нико Ковач прокомментировал победу команды в домашнем матче 9-го тура чемпионата Германии с «Унионом» (2:1).

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- «Унион» невероятно хорошо оборонялся, они нам сильно усложнили задачу. Я доволен игрой своей команды. Мы практически ничего не позволили сопернику и сами создали много опасных моментов, многие из которых, правда, не реализовали. Когда-нибудь мы начнем из большого количества наших моментов извлекать больше голов. Мы заняли место, которое хотели занять: мы - лидеры таблицы, - цитирует Ковача пресс-служба клуба.

Напомним, что после девяти туров «Бавария» набрав 18 очков вернулась на первую строчку в турнирной таблице бундеслиги. В следующем матче мюнхенская команда на выезде сыграет против «Айнтрахта».