«Отвори ты, Гилерме, пошире калитку». Назаров спел после победы над «Локомотивом» (видео) «Спартак» выиграл в чемпионате после шести матчей без побед.

Народный артист России, болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров спел в честь победы в дерби с «Локомотивом» (3:0) в матче 14-го тура премьер-лиги на «РЖД Арене».

«Лишь только вечер затеплится синий,

Лишь только Понсе забьет первый мяч,

Моментально поймут на дрезине,

Что сегодня сильнее секач.

Отвори ты, Гилерме, пошире калитку

И впусти раза три по любви.

Устоять перед страстью – пустая попытка

Побеждать в красно-белой горячей крови».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Дмитрий Назаров (@dmitry_nazarov_official) 27 Окт 2019 в 2:08 PDT

Напомним, «Спартак» одержал первую победу в чемпионате с августа. Голы в матче забивали аргентинец Эсекиэль Понсе и швед Джордан Ларссон, оформивший дубль.

«Спартак» набрал 18 очков и поднялся на седьмое место в турнирной таблице. Теперь 31 октября красно-белые сыграют с «Ростовом» в 1/8 финала Кубка России, а 4 ноября – с «Арсеналом» в 15-м туре премьер-лиги. Оба матча пройдут на «Открытие Арене» в Москве.