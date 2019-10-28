Федор Щербаченко: «Спартак» обыграл «Локомотив» в оборонительной манере В двух московских дерби выиграли команды, не побеждавшие с августа.

Бывший главный тренер «Кубани», «Мордовии» и «Ротора» Федор Щербаченко высказался о матчах 14-го тура премьер-лиги.

«Динамо» сыграло в не свойственной для себя манере, – приводит «Евро-футбол.ру» слова Щербаченко. – К сожалению, такая тактика принесла динамовцам успех, а стремление сыграть в атакующем ключе не принесло успех ЦСКА.

Кроме того, «Спартак» обыграл «Локомотив» в оборонительной манере, без малого еще «Оренбург» не выиграл у «Краснодара». Такой своеобразный антифутбол не приносит удовольствия, он основан на сопротивлении более сильным, классным и играющим командам».

Напомним, «Динамо» победило ЦСКА (1:0), а «Спартак» – «Локомотив» (3:0). Обе команды выиграли впервые с августа. А «Краснодар» завершил вничью матч с «Оренбургом» (1:1).