Семак, Семин и Новиков претендует на звание тренера октября в РПЛ

РПЛ запустила голосование в официальном сообществе лиги в социальной сети «В Контакте» по определению лучшего тренера октября.
В число номинантов включены пять игроков:
– Сергей Семак («Зенит»): девять очков;
– Юрий Семин («Локомотив»): шесть очков;
– Сергей Матвеев («Краснодар»): пять очков;
– Миодраг Божович («Крылья Советов»): шесть очков;
– Кирилл Новиков («Динамо»): четыре очка.
Напомним, в определении лучшего игрока также принимают участие эксперты телеканала «Матч Премьер» и эксперты РПЛ.
Лучшими тренера предыдущих месяцев становились: Валерий Карпин из «Ростова» (июль, август) и Виктор Гончаренко из ЦСКА (сентябрь).
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