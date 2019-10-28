Семак, Семин и Новиков претендует на звание тренера октября в РПЛ РПЛ представила претендентов на звание лучшего тренера месяца.

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РПЛ запустила голосование в официальном сообществе лиги в социальной сети «В Контакте» по определению лучшего тренера октября.

В число номинантов включены пять игроков:

– Сергей Семак («Зенит»): девять очков;

– Юрий Семин («Локомотив»): шесть очков;

– Сергей Матвеев («Краснодар»): пять очков;

– Миодраг Божович («Крылья Советов»): шесть очков;

– Кирилл Новиков («Динамо»): четыре очка.

Напомним, в определении лучшего игрока также принимают участие эксперты телеканала «Матч Премьер» и эксперты РПЛ.

Лучшими тренера предыдущих месяцев становились: Валерий Карпин из «Ростова» (июль, август) и Виктор Гончаренко из ЦСКА (сентябрь).