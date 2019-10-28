Денис Попов: Пускай в ЦСКА пенальти бьет Акинфеев Бывший нападающий ЦСКА Денис Попов прокомментировал поражение армейцев от «Динамо» в матче 14-го тура РПЛ (0:1).

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На 22-й минуте матча хорватский полузащитник ЦСКА Никола Влашич не забил одиннадцатиметровый, пробив мимо ворот.

– Видно, что ЦСКА сейчас находится в разобранном психологическом состоянии. Если так будет продолжаться и дальше, то не за горами и смена тренера. Для армейцев еще хорошо, что «Локомотив» проиграл «Спартаку», иначе отставание от второго места было бы уже шесть очков. А «Динамо» – молодцы. Пришел новый тренер – и уже взяли четыре очка в двух матчах с лидерами.

Что касается незабитых пенальти, то в ЦСКА надо серьезно взяться за этот вопрос и решить его. Найдите в команде какого-то одного футболиста с хорошими нервами и поставленным ударом. В конце концов, пускай пенальти бьет Акинфеев. Он же психологически устойчив. Это я утрирую, но почему бы и нет? – приводит слова Попова «Евро-Футбол.ру».

Армейцы занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 26 очков. У динамовцев – 14 очков и 13-я строчка.

В 15-м туре «Динамо» дома сыграет с «Ахматом», а ЦСКА встретится в гостях с «Зенитом». Оба матча состоятся 2 ноября.